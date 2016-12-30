"Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", — сказал Гейтс.

Он подчеркнул, что сейчас у человечества есть современные медицинские средства. Но тревогу у миллиардера вызывает то, что человечество вряд ли сможет эффективно отреагировать на смертельную болезнь, которая будет быстро распространяться. Подобная эпидемия может стать трагедией, подчеркнул Гейтс.

Тревогу у Билла Гейтса вызывает то, как человечество реагирует на чрезвычайные ситуации. Регуляторные стандарты и различные ограничения приводят к тому, что реакция на подобные события оказывается очень медленной.

По его словам, недавние кризисы, связанные с лихорадкой Эбола и вирусом Зика, показали, насколько мир уязвим перед лицом эпидемий. Эти примеры, считает Гейтс, показали, что мировому сообществу сложно достаточно быстро разрабатывать новые лекарства и новые вакцины.

Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды инвестирует миллиарды долларов для того, чтобы вакцины против различных болезней были доступны в беднейших странах мира.

В этом году в мире произошла вспышка вируса Зики, которая поразила в основном страны Латинской Америки. Вирус может протекать практически бессимптомно, но при этом вызывает тяжелые патологии развития плода у беременных женщин. В Бразилии, например, родились несколько тысяч детей с микроцефалией — уменьшенным размером головы, что считается одним из признаков Зики.