Девин Келли, открывший стрельбу по прихожанам баптистской церкви в Техасе и убивший 26 человек, в 2012 году сбежал из психиатрической лечебницы, говорится в сообщении полиции.

Полицейских, производивших арест Девина Келли пять лет назад, проинформировали, что он представляет опасность для себя и для окружающих.

Келли был отправлен на принудительное лечение по приговору военного трибунала за неоднократное избиение жены и приемного ребенка. Он поступил на службу на военную авиабазу "Холломэн" в штате Нью-Мексико за два года до приговора. В полицейском рапорте сообщается, что он предпринимал попытки осуществить угрозы физической расправы над своими командирами. По словам официальных лиц, по причине своей судимости Келли не имел права на владение стрелковым оружием.

Полиция города Эль-Пасо арестовала его на автобусной станции в центре города в июне 2012 года, говорится в полицейском рапорте. Там сообщается, что Келли, который был помещен в клинику в Санта-Терезе, в 160 км от Эль-Пасо, бежал из лечебницы. Сотрудник клиники, сообщивший о его исчезновении, рассказал полиции, что Келли страдал от душевного расстройства.

В рапорте говорится, что во время службы на авиабазе Келли был задержан при попытке пронести на ее территорию огнестрельное оружие. В том же году отданный под трибунал Келли признал себя виновным в регулярных избиениях жены и приемного сына и был приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Следователи ФБР сообщили, что пытаются разблокировать мобильный телефон Келли, чтобы лучше понять, что побудило его совершить массовое убийство.

По сообщению газеты Houston Chronicle, за пять дней до нападения 26-летний убийца заходил с детьми в баптистскую церковь горока Сазерленд-Спрингс, где проходил ежегодный осенний фестиваль. Подруга бывшей тещи Келли, ставшей, по мнению следователей, его главной целью в воскресенье, рассказала, что та была рада видеть его на празднике после всех семейных неурядиц. "Они подумали — о, это здорово. Есть прогресс", — сказала она.

На фотографиях с того мероприятия, размещенных на странице церкви в "Фейсбуке", можно увидеть играющих детей, одетых в костюмы по случаю "Хэллоуина". На снимках присутствуют также и те, кто погиб во время нападения.

Выжившие рассказывают, как Келли ходил в церкви от ряда к ряду и стрелял по плачущим детям. В интервью телестанции KSAT очевидец Розанн Солис описала ужас, который пережили прихожане церкви.

Мужчина, вооруженный полуавтоматической винтовкой с 450 патронами, сперва открыл стрельбу по небольшой деревянной церкви снаружи. Солис, находившаяся недалеко от входа, рассказала, что он ворвался в дверь с криком: "Умрите все!"

"Все заговорили: тише, тише, это он. Все упали ничком, пытаясь где-нибудь спрятаться. Но он стрелял снова и снова", — сказала она. По словам очевидцев, убийца прочесывал ряда за рядом, выискивая тех, кто еще жив.

Муж Розанн Солис — Хоакин Рамирес — рассказал, как Келли встретился взглядом с 14-летней дочерью пастора Аннабель Померой. Она кричала и звала на помощь. По его словам, он пытался жестами показать ей, чтобы она замолчала. Аннабель была убита. По словам Рамиреса, Келли стрелял в упор по тем детям, которые плакали.

Рамиресу и его супруге удалось выжить благодаря тому, что они притворились мертвыми. Но оба супруга все же получили небольшие ранения. Удалось выжить и 73-летней Фариде Браун, рассказал ее сын Дэвид в интервью KENS-TV.

"Этот человек ходил и стрелял, а потом он подошел и стал стрелять в упор по одной женщине. А она все время смотрела на мою мать, а моя мать смотрела на нее и говорила: "Все хорошо, ты попадешь на небеса. Ты попадешь на небеса". Потом она поняла, что сейчас будут убивать и ее, и начала молиться Богу, чтобы он забрал ее душу на небеса", — рассказал он.

В этот момент в церковь вбежал живший по соседству Стивен Уилфорд, примчавшийся на выстрелы, и начал стрелять по Келли, ранив его и вынудив обратиться в бегство.

Когда Келли уехал на своем автомобиле, Уилфорд остановил проезжавшего мимо Джонни Лангендорффа. Вдвоем они гнались за пикапом Келли, пока тот не потерял управление и не съехал в кювет. Келли обнаружили уже мертвым. Он скончался, выстрелив себе в голову, сообщила полиция.