50 пограничников Марокко и пять их коллег из Испании получили ранения при попытке сдержать толпу мигрантов, штурмовавшую пограничные заграждения.

Более 1100 мигрантов пытались попасть на территорию испанского анклава Сеута, расположенного на севере Африки. Преодолеть заграждение удалось только двум мигрантам, они оба получили травмы, спрыгивая с шестиметрового забора, который находится на границе с Марокко.

Власти Испании назвали новогоднюю попытку штурма "чрезвычайно ожесточенной и организованной".

По данным властей, в ходе столкновений один из пограничников потерял глаз.

В декабре более 400 африканских мигрантов сумели прорваться на территорию Сеуты.

Тысячи мигрантов из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, нелегально живут в Марокко и пытаются попасть в Сеуту или Мелилью, чтобы затем отправиться в Европу.

Большинство таких нелегальных мигрантов останавливают на границе и возвращают в Марокко.