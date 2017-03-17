Болгария обвинила Турцию во вмешательстве в ход досрочных парламентских выборов и отозвала своего посла из этой страны для консультаций. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает The Sofia Globe.

В частности, болгарская сторона заявила, что Анкара поддерживает одну из местных партий, претендующую на представление интересов этнических турок. В связи с этим было упомянуто заявление министра труда и соцобеспечения Турции Мехмета Мюэззиноглу, призвавшего живущих на турецкой территории болгар голосовать за партию ДОСТ ("Демократы за ответственность, свободу и толерантность").

Вице-премьер Болгарии по внутреннему порядку и безопасности, министр обороны Стефан Янев заявил, что в преддверии выборов вероятна "активизация миграционных потоков", то есть проживающие в Турции граждане Болгарии могут приехать на родину и проголосовать. Он также заверил, что руководство страны намерено пресекать массовое пересечению болгаро-турецкой границы автобусов с подобными избирателями.

7 марта болгарский МИД вызвал посла Турции и заявил протест против "вмешательства во внутренние дела" страны. В ответ турецкая сторона обвинила Софию в дискриминации избирательных прав живущих в Турции болгар путем ограничения для них возможности голосовать по месту проживания.

Досрочные выборы в парламент в Болгарии намечены на 26 марта. По данным соцопросов, основная борьба развернется между политическим объединением "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Болгарской социалистической партией.

В Болгарии мусульманское меньшинство составляет около 13 процентов от общей численности жителей. Его большая часть — этнические турки. В настоящее время в Турции живут около 60 тысяч выходцев из Болгарии. Они эмигрировали туда за последние десятилетия, сохранив при этом болгарское гражданство.