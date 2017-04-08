"В понедельник, 10 апреля, я не поеду в Москву. Мой приоритет — переговоры с коллегами из "большой семерки" о ситуации в Сирии и поддержке со стороны России президента Башара Асада", — написал он.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что президента Сирии Башара Асада ждали санкции до удара США, если бы не семь вето России.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По данным Пентагона, по территории авиабазы было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк".