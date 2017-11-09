В Великобритании Кардиффский королевский суд вынес приговор 31-летнему жителю Уэльса Мэтью Скалли-Хиксу, который признан виновным в зверском убийстве малолетнего ребенка. Мэтью, являясь гомосексуалом, жил в браке с другим мужчиной, вместе с которым он удочерил девочку.

Выполняя роль матери, Мэтью не справился со своими обязанностями, возненавидел ребенка, которого он сравнивал с дьяволом, и в конце концов избил его до смерти.

По решению суда спортивный инструктор Мэтью Скалли-Хикс будет отбывать пожизненный срок лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение он получит через 18 лет, пишет The Daily Mail.

Как следует из материалов уголовного дела, трагедия произошла в мае 2016 года в Лландаффе (Кардифф). Мэтью вместе со своим 36-летним сексуальным партнером Крейгом Скалли-Хиксом оформил опеку над годовалой девочкой Элси. Бумаги на удочерение Элси гомосексуалы оформляли в течение восьми месяцев. Девочка была отобрана у родной матери органами опеки на пятый день своего рождения. Чиновники мотивировали свои действия тем, что мать вела асоциальный и беспорядочный образ жизни, а потому не смогла бы ухаживать за младенцем.

Крейг взял на себя роль кормильца в семье и пропадал целыми днями на работе, а традиционные женские обязанности в виде домашних хлопот и ухаживания за ребенком достались Мэтью. С момента формального удочерения Элси провела в доме своих отцов всего две недели, после чего была доставлена в больницу с тяжелейшими травмами и в состоянии комы. Все попытки врачей вернуть Элси к жизни провалились. В итоге девочку, которой на тот момент исполнилось 1,5 года, отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения 29 мая 2016 года.

После трагической смерти ребенка полицейские изучили гаджеты супругов Скалли-Хикс и выяснили, что через 12 дней после удочерения девочки Мэтью отправил другу SMS со словами: "Я словно прохожу через ад из-за Элси!" В тот же вечер он написал своему партнеру Крейгу, что девочка является психопаткой. По словам Мэтью, Элси — сатана в обличье младенца.

Соседи гомосексуалов рассказали, что неоднократно слышали крики из их дома. По их словам, Мэтью постоянно оскорблял ребенка, ругался и повышал на него голос. Чтобы заглушить плач девочки, он включал громкую музыку, но это только ухудшало ситуацию. В ноябре 2015-го Мэтью сломал ногу Элси, а когда партнер вернулся с работы, заявил ему, что девочка просто упала, писал Life.

Вечером 25 мая 2016 года, Мэтью зверски избил ребенка. Фитнес-тренер схватил девочку за грудную клетку и сжал с такой силой, что сломал ей ребра. Затем злоумышленник ударил ребенка головой о твердую поверхность, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Кроме того, Элси получила травмы глаз, передает Yahoo.

Однополые браки были разрешены в Великобритании совсем недавно. Официально такие союзы заключаются с 2014 года.