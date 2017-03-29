Стаффордширский бультерьер напал на своего хозяина и загрыз его насмерть на глазах у съемочной группы. Журналисты BBC снимали владельца собаки из северного Лондона для документального фильма.

41-летний мужчина был доставлен в больницу после нападения 20 марта поздно вечером, уточняет The Daily Mail. Пострадавший скончался спустя два часа от шока и повреждения дыхательных путей.

Журналисты выяснили, что инцидент произошел на дорожке, ведущей к дому, где жил погибший, в районе Вуд-Грин. Собака была отловлена и помещена в специальный питомник. Властям предстоит принять решение по поводу ее усыпления.

Cтаффордширы не входят в число запрещенных в Великобритании пород и по-прежнему очень популярны у британцев. В стране запрещено держать в качестве домашних животных питбультерьеров, японских мастифов, аргентинских догов и бразильских фила.

В полиции сообщили, что смерть владельца пса не рассматривается как подозрительная. Вскрытие подтвердило, что причиной гибели лондонца стал укус собаки. Тем не менее расследование продолжается.

Чему был посвящен документальный фильм и было ли нападение бультерьера заснято на видео, не сообщается.