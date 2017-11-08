Нино Бурджанадзе с 2001 по 2008 годы возглавляла парламент Грузии, в 2003-м была одним из главных действующих лиц "революции роз". С 2008-го находится в оппозиции к властям Грузии.

В интервью Жанне Немцовой Нино Бурджанадзе заявила, что власть в стране сейчас сосредоточена в руках миллиардера Бидзины Иванишвили, и поэтому Грузию нельзя назвать демократическим государством. Также она похвалила президента РФ Владимира Путина, добавив, что Грузии нужен такой же лидер, как он.

По мнению Бурджанадзе, самым демократическим и открытым в Грузии был период правления Эдуарда Шеварднадзе, но он "не смог справиться с внутренними проблемами страны. Нужно признать, что авторитарным режимом был режим Михаила Саакашвили, так называемого прозападного президента".

Она согласилась с тем, что достижения Саакашвили — это преодоление кризиса государственного управления, реформы, борьба с коррупцией. "На первом этапе это так и было. Мы пришли к власти. Я никогда не ставила под сомнение в тот момент принятие решения участвовать в "революции роз" (2003 год). Потому что революция была единственной возможностью изменить в стране ситуацию. Страна уходила в болото. Нужно были перемены. Другое дело, что я всегда сожалела о том, что мы не смогли во время массовых выступлений уговорить Шеварднадзе назначить повторные парламентские выборы", — отметила Бурджанадзе.

При этом она не стала бы сравнивать Путина и Саакашвили. "Путин — это серьезный политик, это серьезный лидер. Это человек, который знает, что нужно для своей страны, и делает это. Саакашвили — импульсивный человек. И то, что Путина критикуют как авторитарного лидера, а никто никогда не критиковал на Западе Саакашвили, для меня это — пример двойных стандартов", — пояснила Бурджанадзе, добавив, что "в России есть проблемы с демократией, но я бы не сказала, что это авторитарная страна. Я вижу, что там есть свобода, все-таки есть свобода средств массовой информации.. За 10, 15 и даже 20 лет невозможно построить демократию. Ни в России, ни в маленькой Грузии. Это мы прекрасно увидели".

Грузинский оппозиционный политик не сомневается в победе Путина на президентских выборах в 2018 году. Она считает, что для России будет хорошо, если Путин выиграет, поскольку "он поставил Россию с колен на ноги. Вы посмотрите на Россию, что было с ней 10-15 лет назад и что есть сейчас. И я бы, честно говоря, хотела бы, чтобы в Грузии был такой же президент, как Путин в России".

"Я не говорю, что Путин — идеальный человек или президент. Таких не бывает. Но Путин является человеком, который защищает интересы России, как он это понимает, и как это понимает большинство российского населения. Путин — человек, который смог поставить Россию на ноги. Который сделал Россию государством, с которым считаются и будут считаться, потому что с Россией никто до его президентства уже не считался. Конечно, у него есть определенные качества, которые нужны для такого государства, как Россия.

Самая большая заслуга президента — это сделать для страны все, что он может. И самая большая заслуга для президента — это поставить страну на ноги. Саакашвили сходило с рук намного больше нарушений прав человека и оппозиции, чем, допустим, я вижу нарушений в России. Но, тем не менее, его называли великим демократом. А Путина называют авторитарным лидером. Почему?", — задается вопросом Бурджанадзе.

"Я не считаю себя прорусским политиком, я считаю себя прогрузинским политиком, который понимает, что без нормальных отношений с Россией грузинские интересы не могут быть реализованы. Плохо это или хорошо (иметь ярлык пророссийского политика)? Плохо. Потому что вообще некомфортно носить любой такой ярлык.

Но это было использовано очень искусно в свое время господином Саакашвили, который начал против меня бороться, хотя я с ним боролась исключительно исходя из тех неправильных шагов, которые он делал внутри страны. И я видела, как закрывают мои западные друзья глаза на прямые нарушения закона и несправедливости по отношению ко мне и моим соратникам, именно потому, что нам приклеен прорусский ярлык. Это было очень болезненно. Я вам прямо скажу, что я очень сильно тогда разочаровалась в настоящих западных ценностях. Я стала сомневаться, а существуют ли они вообще на самом деле", — заметила бывший спикер парламента.

Рассуждая о том, кому реально принадлежит сейчас власть в Грузии, Бурджанадзе сказала, что "Бидзина Иванишвили (нынешний президент Грузии) внес серьезную лепту в то, чтобы власть в Грузии все-таки сменилась без кровопролития, и Саакашвили ушел. Несмотря на это, сегодняшняя ситуация — очень плачевная. Потому что в стране как бы неформальное правление".

По ее мнению, Саакашвили хуже, чем Иванишвили, "потому что он пытал людей в тюрьме… разгонял демонстрации. Но я не знаю, что будет через год, если мы, допустим, проведем такую же демонстрацию, как было в 2011 году… В стране не было демократии ни при Саакашвили, ни при Иванишвили. При Саакашвили мы боялись физически. При Иванишвили мы физически не боимся, но идет растление народа огромными суммами денег. При Саакашвили выборы фальсифицировались тем, что людей пугали, что их убьют, похитят или посадят в тюрьму. Сейчас людей подкупают. Ни то, ни другое неприемлемо".