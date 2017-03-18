Как передает Lenta.ru, тело Евдокимова было найдено на полу камеры в СИЗО. Причины его смерти пока не установлены.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением информации со стороны Федеральной службы исполнения наказаний.

Евдокимова арестовали в декабре 2016 года. Тогда же был заключен под стражу бывший гендиректор ЗАО "Научно-технический центр" Александр Золин. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Свою вину они не признают.

Также фигурантами по делу о хищениях проходят бывший гендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков и его бывший первый заместитель Алексей Андреев.

Следствие считает, что они незаконно приобрели права на государственное имущество авиакорпорации "МиГ" на сумму не менее 200 тысяч рублей.