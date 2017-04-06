По информации телеканала CBS, который ссылается на анонимные осведомленные источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис расскажет Трампу во Флориде о некоторых вариантах ответных действий, один из которых представляет собой удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС. Именно во Флориде в своем поместье Мар-а-Лаго Трамп проведет двухдневный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

В четверг, находясь в своем президентском самолете и отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что химическая атака "не должна была произойти". Когда главе государства задали конкретный вопрос о том, должен ли, по его мнению, покинуть свой пост Асад, Трамп заявил: "Я думаю, что то, что произошло в Сирии, является позором для всего человечества. Он (Асад — Прим. NEWSru.com) — там, и я думаю, он управляет делами, поэтому что-то должно произойти".

Американский лидер также назвал произошедшее "вопиющим преступлением". При этом Трамп отказался подтвердить правдоподобность сообщений СМИ, которые заявляют, что глава Белого дома рассказал отдельным членам конгресса о своих планах военного вмешательства в ситуацию в Сирии.

Тем временем сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили о необходимости проведения силами международной коалиции операции, предполагающей нанесение ударов по ВВС, подконтрольным Асаду, передает CNN.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил в четверг о том, что Анкара готова оказать поддержку возможной военной операции США в Сирии, если Вашингтон решит предпринять действия против режима Асада, передает агентство Reuters.

Накануне Трамп заявил, что сообщения о применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) изменили его отношение к Асаду. Такое заявление глава Белого дома сделал во время совместной с королем Иордании Абдаллой II пресс-конференции в Вашингтоне.

"Это уже произошло, моя позиция в отношении Сирии и Асада очень сильно изменилась", — подчеркнул Трамп. По его словам, в последние несколько недель в Сирии фиксировались и другие атаки с применением газа и отравляющих веществ. "Теперь речь идет о совершенно новом уровне", — отметил американский лидер.

"То, что произошло вчера, для меня неприемлемо… Хуже ситуация быть уже не может", — добавил Трамп. При этом глава Белого дома возложил ответственность за произошедшее в Идлибе непосредственно на Асада, который категорически отрицает причастность к химической атаке.

Ранее, 6 апреля, министр юстиции Турции Бекир Боздаг объявил о том, что результаты вскрытия тел жертв атаки в Хан-Шейхуне подтвердили, что при нападении использовалось химическое оружие. Он пояснил, что была проведена патологоанатомическая экспертиза тел трех сирийцев, доставленных в турецкую Адану из Идлиба.

По данным Anadolu, в результате атаки с применением боеприпасов с отравляющими веществами, которая произошла утром 4 апреля, в сирийском городе Хан-Шейхун погибло более 100 мирных жителей, пострадало еще 500 человек, в основном дети. Агентство Reuters сообщает, что речь идет о гибели по меньшей мере 70 человек. Sky News Arabic приводит данные о 90 погибших и 200 пострадавших. Катарский телеканал "Аль-Джазира" привел иные цифры: 150 погибших, среди которых десятки детей, и сотни с признаками отравления. Большинство жертв умерло от удушья.

Более 30 пострадавших были доставлены в Турцию, трое из них впоследствии скончались. Именно их тела патологоанатомы изучили в поисках доказательств подозрений в применении химического оружия.

Представители стран Запада и сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск, который поддерживает Россия. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), эту атаку осуществили либо российские самолеты, либо ВВС правительственной армии президента Сирии Башара Асада.

Минобороны РФ ранее подтвердило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Однако в российском оборонном ведомстве указали, что сирийские самолеты разбомбили склад боеприпасов, где террористы хранили химоружие.

США, Франция и Великобритания уже внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с применением химоружия в Сирии. Однако Россия заявила, что наложит вето на принятие документа, если эту резолюцию выставят на голосование без проведения консультаций. РФ представила в СБ свой проект резолюции по расследованию сообщений о химатаке в Идлибе.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала президента Сирии Башара Асада военным преступником, который находится под защитой России и Ирана. Хейли также заявила, что Совет Безопасности ООН должен установить факты применения химического оружия правительственными силами в Сирии. А у США есть доказательства того, что Асад трижды применял химоружие против собственного народа.