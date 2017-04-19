Боевики террористической группировки "Исламское государство" применили иприт против военных инструкторов США и Австралии, которые находятся на территории одной из воинских частей Ирака. Об этом сообщает CBS со ссылкой на собственного корреспондента Дэвида Мартина.

По данным телеканала, инцидент произошел 16 апреля. Пострадали 25 иракских военных. Советники из США и Австралии за медицинской помощью не обращались. Сообщалось о начале расследования инцидента, которое должно установить, какой именно газ использовался при атаке. После атаки два офицера иракской армии сообщили CBS, что подразделения начали оснащать средствами химической защиты на случай новых нападений.

Это вторая химическая атака ИГ за последние несколько дней. Как сообщает ТАСС, за день до этого иракский офицер рассказал, что боевики направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование террористами под Мосулом химического оружия приобрело систематический характер.

"Рассматриваем очередные преступления ИГИЛ как свидетельство того, что применение химического оружия, в том числе против мирного населения, приобрело уже систематический характер", — подчеркнула Захарова. Она отметила, что в Москве не сомневаются в наличии у боевиков ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ, например иприта.