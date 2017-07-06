Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге, похоже, будет короткой. Россия надеется на поворот в отношениях в США, эксперты не ждут прорыва.

Тереза Мэй, Ангела Меркель и недавно Петр Порошенко. После вступления в должность в январе новый президент США Дональд Трамп жал руки многим главам государств и правительств — в Вашингтоне и за границей, долго и сердечно или на ходу и по-деловому. Одного рукопожатия пока не было — с Владимиром Путиным.

На полях саммита G20 в Гамбурге у президентов России и США появится такая возможность. Обе стороны подтвердили личную встречу в первый день работы саммита, в пятницу, 7 июля.

Терпение Путина

Ожидания от первого контакта президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов давно не были такими высокими. Кремль явно хотел бы увидеть рукопожатие лидеров намного раньше. Речь идет, "прежде всего, о нормализации диалога" — так сформулировал цели Москвы глава российского МИДа Сергей Лавров.

Россия надеется на новую страницу в отношениях с США, которые после российской аннексии Крыма достигли самой низкого уровня после окончания холодной войны. Трамп дал Москве надежду, когда во время избирательной кампании не раз хвалил Путина и обещал улучшить отношения с Россией.

Но поворота так и не произошло. Хозяин Белого дома уже несколько месяцев находится под давлением американских СМИ и его политических оппоннентов из-за обвинений в том, что России вмешивалась в избирательную кампанию на стороне Трампа. Сам президент, как и Россия, эти утверждения решительно опровергают. При этом новая администрация оставила в силе санкции против Москвы, введенные Бараком Обамой, подолнив их недавно новыми.

А Москва пока демонстрировала понимание положения, в котором оказался Трамп, и его сдержанности, объясняя это внутриполитической борьбой в США и давлением его противников. "Мы терпеливые люди", — эту фразу, обращенную Вашингтону, Владимир Путин повторил уже несколько раз.

Факт, что Россия до сих пор избегала критики Трампа и не вводила новых ответных санкций. Когда Трамп на саммите НАТО в мае упомянул о "российской угрозе", хозяин Кремля отреагировал подчеркнуто спокойно, мол, ничего другого мы и не ожидали.

Сдержанные ожидания

Но за кулисами эйфория сменилась настороженностью, считает политолог Лилия Шевцова. Уже с конца февраля она заметила "пессимистические настроения в отношении Трампа" в российских властных кругах.

"Путин стоял с протянутой рукой в ожидании каких-то инициатив со стороны Трампа, — заявила в беседе с DW Шевцова, которая сейчас сотрудничает с британской аналитической организацией Chatham House. — Но, по сути, думаю, он уже трезво оценивал то, что представляет собой Трамп — человек абсолютно непредсказуемый, готовый топтать международное поле, и который будет вести себя жестко".

По ее словам, Трамп продемонстрировал это и ударом крылатыми ракетами по Сирии, и заявлением о намерении сделать США энергетической супердержавой — фактически конкурентом России, например, на рынке газа.

Перед переговорами в Гамбурге аналитики осторожны в оценках. "Это все-таки первая встреча, на полях саммита, а не визит в страну", — напоминает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД). При этом, по его выражению, встречу Путина и Трампа "давно пора" было провести. "Главное — это личное знакомство, налаживание персональных контактов", — полагает Тимофеев, добавляя, что прорыва в Гамбурге ожидать не следует.

Лилия Шевцова добавляет, что уже одно рукопожатие и договоренность о будущих контактах были бы успехом: "Удастся ли им создать механизм управления взаимным недоверием — это будет основной позитивный вывод".

Террор, Сирия, ядерное оружие, Украина

Приоритеты России на встрече Трампа и Путина можно расценить как желание искать общие интересы и избегать споров. Как укаказал помощник Путина Юрий Ушаков, российский президент в первую очередь поднимет вопрос борьбы с международным терроризмом: "Без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь".

Речь, очевидно, пойдет об "Исламском государстве" в Ираке и Сирии. Недавно там снова усилилась напряженность, когда США сбили самолет сирийских ВВС. В ответ Россия, которая оказывает военную помощь сирийскому президенту Башару Асаду, отказалась от сотрудничества с США по обмену информацией о полетах военной авиации. "Было бы хорошо, если бы они (Путин и Трамп) договорились вернуться к протоколам по Сирии", — говорит Шевцова.

По ее мнению, Россия уже озвучила свои предложения по урегулированию. "Четыре зоны деэскалации, это, в принципе, ее подарок, как рассчитывает Москва, западной коалиции во главе с американцами, — объясняет Шевцова. — Но Америка не восприняла это как подарок и не готова поддерживать этот механизм".

Кроме Сирии ожидается, что Путин и Трамп обсудят проблему ядерного нераспространения, имея в виду действия Северной Кореи. Несколько в прошлом высокопоставленных западных и российских дипломатов недавно обратились с открытым письмом к Путину и Трампу, призвав их снять напряженность между двумя странами. Первым из четырех предложенных шагов в письме названо совместное заявление о том, что ядерная война не может быть развязана. Один из авторов обращения — бывший немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Что касается ситуации на Украине, то российские эксперты, похоже, не ждут прорыва. "Здесь нет никаких возможностей для развязок", — признает Иван Тимофеев из РСМД. Разрешение конфликта, в сохранении которого Киев и страны Запада обвиняют Россию, пока не просматривается. Лилия Шевцова считает прорыв по Украине в Гамбурге "невозможным", называя важным тот факт, что Трамп принял украинского президента до переговоров с Путиным.