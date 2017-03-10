Согласно статистике, выживает лишь половина людей, упавших с третьего этажа. Практически никто не остается в живых после падения с 10-го этажа. Однако в Америке живет мойщик окон, в 2007 году упавший с крыши 47-этажного нью-йоркского небоскреба.

"Я обожал качественно мыть окна, - говорит Алсидес Морено. - Мне нравилось работать с водой, мылом, орудовать скребком для мытья окон". "Мы начинали с самого верха здания, и понемногу спускались, этаж за этажом. Мне это очень нравилось", - вспоминает он.

7 декабря 2007 года Морено и его младший брат Эдгар должны были мыть окна 47-этажного небоскреба "Солоу Тауэр" в Верхнем Ист-Сайде. Они поднялись на лифте на последний этаж и вышли на крышу. Снаружи было холодно, температура на улице была около нуля. Трагедия произошла почти сразу. Когда они забрались в пятиметровую строительную люльку, кабели, на которых она держалась, согласно отчету министерства труда США, "соскользнули с точки крепления на крыше".

"Первым сорвался кабель с левой стороны. Там стоял мой брат. Мой брат выпал и долетел до самого низа", - говорит Алсидес Морено. Эдгар пролетел 144 метра и упал узком переулке. К тому времени, когда он долетел до земли, скорость падения достигала около 190 километров в час. Вскоре после этого соскочил кабель со стороны Алсидеса, и он тоже полетел вниз.

Вскоре к месту происшествия прибыли пожарные и санитары. Перед ними предстала ужасающая сцена. Эдгар Морено приземлился на деревянный забор, которым его разрезало пополам, и помочь ему уже было невозможно. Алсидеса нашли посреди исковерканных металлических частей люльки. Он был в согнутом положении и крепко держался за пульт управления люльки. При этом он дышал, и, как говорят очевидцы, даже попытался встать на ноги, но ему этого не удалось.

Пожарные говорят, что они чрезвычайно бережно, "словно хрупкое яйцо", донесли его до кареты скорой помощи, так как знали, что любое резкое движение может привести к его смерти. Их пояса монтажника-высотника, предохранительные тросы, мыло и ведро с горячей водой были найдены на крыше.

Алсидеса Морено срочно доставили в ближайшую больницу, где его ввели в кому. У него были травмы мозга, позвоночника, грудной клетки и брюшной полости, а также поломанные ребра, рука и обе ноги. Он пережил множество операций, ему перелили 12 литров крови.

"Если вы хотите услышать о медицинском чуде, то это оно и есть", - сказал тогда на пресс-конференции доктор Херберт Пардес, глава нью-йоркской Пресвитерианской больницы. "Процент выживших среди тех, кто упал даже с четвертого этажа, не велик", - сказал доктор Гленн Асаэда из пожарной службы Нью-Йорка. - Тут вмешалась рука Всевышнего".

Алсидес Морено вышел из комы почти через три недели, в Рождество. Рядом с больничной постелью сидела его жена Розарио. "У меня в голове был полный туман", - говорит он. Он не помнит, как падал. Знал ли он, что случилось с братом? "Я понял, что он, наверное, умер, потому что я огляделся и увидел, что в комнате лишь мы вдвоем с женой", - говорит он.

Расследование инцидента установило, что помост на крыше не поддерживался в надлежащем состоянии, а кабели люльки были неправильно прикреплены к крыше. Следователи также установили, что хотя Алсидес Морено и залез в строительную люльку, не надев привязные ремни безопасности, это не означает, что он не был намерен их использовать. Они решили, что, так как он оставил воду и мыло на крыше, он собирался туда вернуться, и пристегнуться.

До сих пор не ясно, как ему удалось выжить. Потому что он крепко держался за падающую люльку, и та приняла на себя основной удар? Может быть, какое-то время люлька как-то спланировала в воздухе? Может быть, его ударило о стену небоскреба, а это, в свою очередь, замедлило скорость падения?

Оба брата приехали в США из Эквадора в 1990-е годы в поисках работы. "Мне было очень тяжело его потерять", - говорит Алсидес Морено о своем брате. "Эдгар жил со мной в Нью-Джерси, у нас было много общего. Он работал вместе со мной и погиб, работая со мной". "Я был в депрессии около трех лет. Столько времени понадобилось на то, чтобы я принял факт его гибели. Как будто я потерял ребенка, он ведь был младше меня".

Алсидес Морено получил крупную компенсацию, и переехал с семьей в Аризону. По его словам, теплая погода хороша для его костей. "Мое тело покрыто шрамами, а из-за травмы спины я не могу бегать, только ходить, - говорит он. - Я уже не тот, что был раньше. Но я благодарю Господа за то, что могу ходить. Это просто потрясающе".

Морено сейчас 46 лет. Он говорит, что с удовольствием снова стал бы мыть окна небоскребов, так как несмотря ни на что, не боится высоты. Но он не может вернуться на эту работу по состоянию здоровья. "Когда я о чем-нибудь спрашиваю, я часто не заканчиваю фразу, - говорит он. - Есть вещи, которые я делаю просто плохо. Это последствия несчастного случая".

То, что произошло 7 декабря 2007 года, изменило и другие стороны его жизни. "Раньше я думал только о себе, - говорит Морено. - Я приносил в семью деньги и думал, что этого достаточно. Потом я понял, как важны для меня жена и дети". В прошлом году у него родился четвертый ребенок. И он просто сияет от счастья, когда речь заходит о его восьмимесячном сыне. "Я все время спрашиваю самого себя: почему я выжил? У меня новый малыш, - наверно я выжил для того, чтобы вырастить его и рассказать ему, что со мной произошло", - говорит Алсидес.