Имя погибшей не называется. Известно, что ей было около 60 лет. Она получила травмы в результате наезда грузовика на пешеходов 7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма.

Другими жертвами этой атаки стали две подданных Швеции и одна — Бельгии. Кроме них в теракте погиб 41-летний подданный Великобритании Крис Бевингтон.

По делу о теракте под стражу заключен 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Предположительно, он сидел за рулем транспортного средства. До 11 мая ему будут предъявлены официальные обвинения.