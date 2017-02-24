Полиция Малайзии заявила, что вещество, которым был убит брат лидера КНДР Ким Чон Нам, предположительно, является токсином VX, входящим в категорию боевых отравляющих веществ, использование которых запрещено во всем мире.

Что такое VX?

Прозрачная маслянистая жидкость янтарного цвета, без вкуса и запаха, что затрудняет ее обнаружение. VX является самым токсичным из известных химических веществ, он в 100 раз токсичнее зарина. Капля VX, попавшая на кожу, может убить человека за несколько минут.

Официальное название этого вещества — S-2 диизопропиламиноэтилметилфосфонат — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Вещество изначально разрабатывалось как пестицид, однако из-за своей крайней токсичности не нашло применения. Оно запрещено Конвенцией по химическому оружию от 1993 года, что означает, что его нельзя производить, а существующие запасы должны быть уничтожены.

Как оно работает?

VX может попадать в организм человека воздушно-капельным путем, при проглатывании, попадании на кожу или контакте с глазами. Попадая в организм, он нарушает передачу нервных импульсов.

Единственное использование этого вещества — в качестве химического оружия. С подобной целью оно может быть распылено в виде аэрозоля или пара, а также подмешано в воду, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию.

Каковы последствия отравления?

Симптомы схожи с отравлением пестицидами и проявляются сразу после контакта с токсином. Кашель, затрудненное дыхание и одышка являются первыми признаками. Затем начинаются проблемы со зрением, человек чувствует усталость и головную боль.

Другими симптомами отравления могут быть слезоточивость и водянистые выделения из носа, боль в животе и диарея, тошнота и рвота, мышечные судороги и припадки. Если доза достаточно велика, она полностью выводит из строя нервную систему, что приводит к судорогам. Следы VX остаются на одежде в течение 30 минут после контакта с ядом.

Использовалcя ли токсин VX раньше?

Только Россия и США признают, что имеют запасы VX, однако, предположительно, другие страны тоже обладают некоторым количеством этого яда.

Синди Вестергаард, эксперт по химическому оружию и старший научный сотрудник центра Стимсона, говорит, что Ирак "совершенно точно производил VX" в 1980-х годах, но доказательств его применения нет.

В 1969 году 24 человека были отправлены в больницу, после того как на военной базе США на Окинаве произошла утечка токсина VX. Этот инцидент вызвал волну возмущения в Японии, после чего американским властям пришлось признать, что у них есть запасы этого отравляющего вещества за пределами США. По словам Синди Вестергаард, если отравление Ким Чон Нама токсином VX будет подтверждено, это будет первым случаем, когда он использовался для убийства.

Производит ли Северная Корея VX?

КНДР — наряду с Египтом и Южным Суданом — никогда не подписывали и не ратифицировали Конвенцию о запрещении химического оружия.

Специалист по вопросам обороны Ли Ил-Ву считает, что Северная Корея обладает большим запасом VX и может произвести его без особых затрат. Министерство обороны Южной Кореи в 2014 году сообщило, что, по данным Сеула, Северная Корея начала производство химического оружия в 1980-х годах и обладает обширными запасами — от 2500 до 5000 тонн.

В Северной Корее есть восемь заводов про производству химического оружия, говорится в докладе минобороны Южной Кореи от 2012 года.