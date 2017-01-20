Создатели ролика описали сценарий, при котором нападение совершается на Трампа, вице-президента и руководство конгресса.

Телеканал сообщил, что по конституции США в том случае, когда президент и вице-президент убиты или не могут исполнять свои обязанности по какой-либо причине, руководить государством должен спикер палаты представителей, а если что-то произойдет и с ним — то временный председатель сената и госсекретарь.

Также отмечается, что во время инаугурации Трампа администрация Обамы уже сложит свои полномочия. В то же время преемник Трампа еще не утвержден, поэтому вместо него обязанности главы государства должен исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон.

Кроме того, в США существует "временный преемник", имя которого не разглашается. Он не должен присутствовать на инаугурации.

Ранее сообщалось, что безопасность на инаугурации Трампа обеспечат 28 тысяч сотрудников сил безопасности.

