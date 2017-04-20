В Дамаске считают, что близость российской базы, защищенной системой ПВО, заставит Соединенные Штаты воздержаться от нанесения последующих ударов, говорится в статье.

Напомним, в ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента страны Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Тогда были уничтожены 24 сирийских самолета. В Вашингтоне объявили, что это стало ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, якобы устроенную режимом президента Сирии Башара Асада.

7 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что российские зенитные ракетные комплексы гарантированно прикрывают объекты ВМФ России в Тартусе и Воздушно-космические войска (ВКС) на авиабазе Хмеймим. Он отметил, что боевые расчеты стоят на круглосуточном дежурстве.

В 2016 году на военно-морскую базу в Тартусе были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300 для прикрытия базы и кораблей ВМФ России у берегов Сирии. В конце ноября 2015 года, после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким истребителем F-16, в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400.

От низколетящих целей российские военные объекты прикрывают комплексы "Панцирь". В систему защиты российских объектов также входят комплексы "Бастион", которые способны поражать как морские, так и наземные цели на дальности 350-450 км, отмечает ТАСС, Также с российской помощью были восстановлены сирийские комплексы С-200, которые, в частности, поддерживают систему защиты российских пунктов базирования на восточном направлении.