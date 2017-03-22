Террористы из "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" разрабатывают методы по проносу взрывчатки в пассажирские самолеты внутри аккумуляторных отсеков ноутбуков и планшетных компьютеров, а также внутри самих батарей. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Именно поэтому, по данным собеседника телеканала, США и Великобритания ввели запрет на провоз электронных устройств крупнее мобильного телефона на бортах некоторых (преимущественно ближневосточных) авиакомпаний. Он подчеркнул, что инициатива исходила не только от президентской администрации, но и от высокопоставленных чиновников из разведки США, сообщает Lenta.ru.

21 марта американские власти запретили пассажирам, направляющимся в американские города рейсами некоторых зарубежных авиакомпаний, перевозить в салоне крупногабаритные электронные устройства.

Ограничения коснутся, в частности, компаний, выполняющих полеты из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. В аналогичном британском списке стран есть Тунис и Ливан, но нет Марокко и Катара.