Мальчик наткнулся на истребитель "Мессершмитт", когда вместе с отцом ходил по полю с металлодетектором в поисках старой утвари. Обнаружив фрагменты, похожие на обломки самолета, они одолжили у соседа экскаватор и раскопали яму глубиной семь-восемь метров.

"Сначала мы выкопали много земли с металлическими обломками, а потом наткнулись на кости и куски одежды", - рассказал четырнадцатилетний Даниэль Кристиансен. Он добавил, что находка напомнила ему о рассказе деда, который говорил, что в ноябре или декабре 1944 года в этих местах разбился немецкий самолет. Однако до сих семья не воспринимали эту историю всерьез.

На ферму отправили саперов, которые должны проверить, нет ли под землей неразорвавшихся боеприпасов.

О находке оповестили посольство ФРГ в Дании. Исторический музей Северной Ютландии, который теперь курирует исследование, сообщил, что установил личность пилота и надеется найти его родственников для передачи останков.

Историки полагают, что истребитель вылетел с тренировочной базы в Ольборге, расположенной неподалеку от фермы. На это указывают продовольственные талоны в столовую этой базы, найденные вместе с останками.

Среди обломков также оказались костюм, шляпа, бумажник и три презерватива.