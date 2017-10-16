Напомним, 16 сентября с аэродрома Пушкин в Ленинградской области в 14:00 вылетела группа вертолетов. Два вертолета Ка-52 должны были выполнить зачетный полет пары на выполнение боевых задач. Однако в 14:47 при выполнении третьего захода на боевом курсе при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный пуск ракеты класса "воздух-земля".

Как сообщал "Коммерсант", вертолеты в это время находились на высоте около 50 метров и летели со скоростью 200 километров в час. Ведущим пары был подполковник Смахтин, ведомым — старший лейтенант Волчков. После схода ракеты Волчков доложил руководителю полетов на полигоне о происшествии и получил команду вернуться на место взлета.

Согласно новой информации РБК, после возвращения на аэродром Смахтин и Волчков, заглушив двигатель, покинули вертолет, а вскоре для послеполетного техосмотра воздушного судна прибыли два технических специалиста. первый проверял вертолет на предмет повреждений, второй занимался техническим обслуживанием вооружения.

"Он развернул вертолет таким образом, чтобы орудие было направлено в безопасном направлении, а после снял кожух, за которым находится пушка. Затем он начал проводить все стандартные процедуры, которые обычно проводятся в рамках техники безопасности после каждого полета", — рассказал источник, близкий к Минобороны. Второй техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола.

Однако, по предварительным данным, техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы упал рядом с вертолетом, но в этом случае он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение.

Второй выстрел был сделан не неуправляемой авиационной ракетой, как в первый раз, а 30-миллиметровым снарядом. Из-за выстрела одна стена склада была частично разрушена, никто не пострадал.