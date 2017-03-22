Об этом депутат сообщил в своем твиттере. Рашкин опубликовал копии обращения. "По поводу дворцов и дач Дмитрия Медведева", — написал он.
В запросе на имя Бастрыкина с копией директору ФСБ Александру Бортинкову говорится, что в адрес партии КПРФ поступило обращение общественного движения "Городской контроль", в котором авторы указывают, что "более 9–10% граждан России посмотрели и ознакомились с документами коррупционной деятельности Медведева". При этом депутат отмечает, что какие-либо официальные объяснения от представителей власти отсутствуют.
Рашкин просит дать указания о немедленной проверке информации, указанной в обращении представителей общественного движения.
В публикации Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального сообщалось об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат премьер-министру.
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назвала данную публикацию "пропагандистскими выпадами".