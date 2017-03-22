Депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Об этом депутат сообщил в своем твиттере. Рашкин опубликовал копии обращения. "По поводу дворцов и дач Дмитрия Медведева", — написал он.

В запросе на имя Бастрыкина с копией директору ФСБ Александру Бортинкову говорится, что в адрес партии КПРФ поступило обращение общественного движения "Городской контроль", в котором авторы указывают, что "более 9–10% граждан России посмотрели и ознакомились с документами коррупционной деятельности Медведева". При этом депутат отмечает, что какие-либо официальные объяснения от представителей власти отсутствуют.

Рашкин просит дать указания о немедленной проверке информации, указанной в обращении представителей общественного движения.

В публикации Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального сообщалось об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат премьер-министру.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назвала данную публикацию "пропагандистскими выпадами".