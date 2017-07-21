Десятки тысяч поляков вышли на улицы Варшавы, протестуя против решения Сейма Польши, принявшего законопроект о реформе Верховного суда. По данным городских властей, у президентского дворца собрались около 50 тысяч человек.

Они требовали от президента страны Анджея Дуды наложить вето на спорный законопроект, который фактически переводит Верховный суд под контроль министерства юстиции.

Пока неизвестно, как глава государства отреагирует на решение Сейма. Прежде чем попасть на подпись к президенту, документ должен пройти через голосование в Сенате, в котором большинство имеет правящая партия "Закон и справедливость". Дуда 18 июля заявлял, что не подпишет этот законопроект.

Критики реформы судебной системы убеждены, что она похоронит принцип разделения властей и подорвет демократию в Польше. Реорганизация Верховного суда предполагает отставку его председателя и судей, если только Минюст не сохранит за ними должности после вступления законопроекта в силу. Документ также наделяет министерство единоличным правом назначать всех высокопоставленных судей.

Накануне голосования Еврокомиссия пригрозила Польше серьезными последствиями, если законы о судебной реформе вступят в силу в нынешнем виде.

Судебная реформа в Польше: парламент — за, ЕС — против

Спорная судебная реформа в Польше, включающая контроль парламента и Минюста над назначением судей, вызвала критику не только в самой стране, но и в ЕС.

Несмотря на угрозы санкций со стороны ЕС 20 июля парламент Польши принял законопроект о реорганизации Верховного суда — последний из пакета, направленного на проведение наделавшей много шума реформы судебной системы страны. Во время ночного заседания профильного парламентского комитета в первоначальную версию документа были внесены изменения, после чего Сейм проголосовал за реформу.

Изменения понадобились после того, как с критикой судебной реформы выступил президент Польши Анджей Дуда. Во вторник, 18 июля, он пригрозил заблокировать реорганизацию Верховного суда, обсуждение которой как раз проходило в Сейме.

Глава государства также заявил, что не станет подписывать уже принятый депутатами законопроект, наделяющий парламент полномочиями влиять на назначение судей, и потребовал внести в него изменения. В его нынешней редакции этот документ, инициированный правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС), действует "как политический диктат", указал польский президент.

В чем суть реформы

Заседание, на котором 18 июля обсуждалась реформа Верховного суда, проходило под крики "Позор!" и "Свинство!", звучавшие из лагеря оппозиции. Критики реформы судебной системы убеждены, что она похоронит принцип разделения властей и подорвет демократию в Польше. Реорганизация Верховного суда предполагает отставку его председателя и судей, если только Минюст не сохранит за ними должности после вступления законопроекта в силу. Документ также наделяет министерство единоличным правом назначать всех высокопоставленных судей.

Рассмотрение реформы Верховного суда было в срочном порядке внесено в повестку дня Сейма лишь за день до заседания парламента, 17 июля, пишет агентство dpa. Судя по всему, ЗиС пытается форсировать принятие всего пакета законопроектов, который был внесен в парламент только в прошлую среду. А уже в пятницу (вернее в ночь с пятницы на субботу, 15 июля, поскольку обсуждение затянулось) были одобрены первые два из них.

Один законопроект предоставляет парламенту, большинство в котором принадлежит правящей партии, полномочия выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Это орган, отвечающий за назначение судей и обеспечивающий независимость правосудия.

Другой законопроект наделяет министра юстиции правом назначать руководителей судов и в любое время снимать их с должности. Это означает, что нынешние руководители потеряют свои должности, как только закон вступит в силу. Комментируя эти законодательные инициативы, президент Дуда отметил, что Национальный судебный совет не должен быть "подчинен одной единственной партии". В качестве альтернативы он предложил возможность участия других партий в выборе членов совета.

Брюссель грозится принять меры

Законопроект по Верховному суду Сейм одобрил на следующий день после того, как в Брюсселе прозвучала жесткая критика судебной реформы в Польше. 19 июля Еврокомиссия потребовала от Варшавы отказаться от запланированной реструктуризации судебной системы.

У Еврокомиссии есть "серьезные сомнения" относительно новой законодательной инициативы, которая может иметь "очень значительное негативное влияние на независимость правосудия" в стране. В ближайшую неделю еврокомиссары планируют обсудить возможную правовую и политическую реакцию на действия Польши — вплоть до лишения Варшавы права голоса на уровне ЕС.

Впрочем, эксперт Совета Европы по вопросам независимости судов, немецкий юрист Анне Сандерс (Anne Sanders) признает, что у Евросоюза не так много возможностей повлиять на ситуацию в Польше. К примеру, лишение права голоса возможно только в том случае, если страны-члены ЕС единогласно признают, что Польша пренебрегла принятыми в Евросоюзе нормами правового государства, объяснила Сандерс в интервью DW, предположив, что Венгрия в этом случае может встать на сторону польских властей.

Протесты и критика со стороны оппозиции

Законодательная инициатива ЗиС столкнулась с серьезным сопротивлением и в самой Польше. 16 июля тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов, требуя отменить принятые поправки и планы по реформе Верховного суда. Противники реформы убеждены, что она подорвет независимость судебной системы.

Представители оппозиции убеждены, что правящая партия инициировала поправки в законодательство в собственных интересах. Предложенные ею изменения стерли "все сомнения, если они еще оставались, в том, что ЗиС хочет сделать судебную систему зависимой от правительства", подчеркнул Рафал Тжасковский, депутат Сейма от "Гражданской платформы".

Депутаты от ЗиС настаивают на том, что у них есть демократический мандат на проведение реформы, которая позволит укрепить судебную систему.