В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра: инцидент произошел в городе Сталева-Воля. По предварительным данным, пострадали девять человек, шесть из них получили тяжелые ранения. Позднее в полиции сообщили, что 50-летняя пострадавшая умерла в больнице.

Информацией о происшествии с ведущим "Коммерсантъ FM" Олегом Булгаком поделился журналист польской газеты "Выборча" Вацлав Радзивинович.

— Что известно к данной минуте?

— Пока немного: человеку, который нападал на людей в торговом центре, 27 лет, и это местный житель, не мигрант. У него до сих пор не было никаких проблем с законом, и полиция его просто не знает и ничего больше сказать не может. Он ведет себя странно, на первых допросах не ответил ни один вопрос. Чем он руководствовался, что с ним, в каком он состоянии, неизвестно — он был трезв, это важно — сейчас его проверяют на наркотики.

— Есть информация о том, что это дело уже под контролем у премьер-министра — почему сразу такая реакция?

— Это очень важная тема, потому что правительство обещает, что никаких мигрантов в Польшу пускать не будет — и, несмотря на давление Евросоюза, не предпринимает никаких беженцев со среднего Востока. Если бы оказалось, что кто-то приехал оттуда, был бы огромный скандал, а так они просто обращают на это внимание, потому что их политика строится на обещаниях, что Польша в безопасности, что здесь никакого терроризма не будет.

— Как реагируют в обществе на случившееся, чувствуется ли страх, волнение?

— Пока трудно сказать, потому что новость свежая. Начинается уикенд, и пока люди на это не обращают внимания. Один вопрос, как всегда, кто это сделал, мигрант или наш? Если наш и можно догадываться, что у человека что-то не так с психикой, это сразу воспринимается как-то, извините за слово, с облегчением.