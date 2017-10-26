Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум задержана по подозрению в мошенничестве, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, она в сговоре с режиссером Кириллом Серебренниковым участвовала в хищении из бюджета не менее 68 млн рублей. В 2011-2014 годах она от имени минкультуры подписывала с "Седьмой студией" соглашения о предоставлении госсубсидий, а затем согласовывала отчетную документацию, содержавшую завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, считают в СК.

По делу "Седьмой студии" Серебренникова Апфельбаум ранее проходила как свидетель. В конце мая в ее квартире и на месте работы прошли обыски.

Софья Апфельбаум до 2014 года возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры.

Как ранее говорил в беседе с Би-би-си министр культуры Владимир Мединский, именно это подразделение занималось оформлением бумаг для выделенных "Седьмой студии" Серебренникова грантов. "Но это все (выделение грантов Серебренникову) было при предыдущем руководстве департамента, там была Софья Апфельбаум. Сейчас никаких вопросов у следственных органов к минкультуры нет", — сказал Мединский Би-би-си.

Дело "Седьмой студии"

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге, где проходили съемки его нового фильма "Лето" о Викторе Цое. Режиссера привезли в Следственный комитет в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что Серебренников организовал хищение 68 млн рублей, выделенных из бюджета "Седьмой студии". Если вина режиссера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Серебренников вину не признает.

Адвокаты режиссера пытались оспорить решение суда о домашнем аресте, однако в сентябре Мосгорсуд отказался удовлетворить их жалобу.

Подозреваемыми по этому делу проходят также бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, а в начале августа стало известно, что она дала показания против Серебренникова. В октябре ее решением Басманного суда освободили из СИЗО и перевели под домашний арест.

В конце августа СКР объявил о том, что в число подозреваемых вошла также Екатерина Воронова, работавшая с Серебренниковым как продюсер, она объявлена в розыск.