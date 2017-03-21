Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, займет кабинет в Белом доме, а также получит доступ к секретной информации и правительственным средствам связи. При этом официальной должности в администрации у родственницы главы государства не будет.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на адвоката дочери президента США Джейми Горелик. По ее словам, Иванка Трамп не будет официально оформлена на должность государственного служащего и не будет получать зарплату. Она займет офис на втором этаже Западного крыла Белого дома, рядом с кабинетом старшего советника Дины Пауэлл, которая недавно была переведена на должность в Совет национальной безопасности.

Как выразилась Горелик, дочь Трампа станет "глазами и ушами" президента и займется консультированием своего отца по широкому кругу вопросов, не ограничиваясь темой расширения прав женщин.

По словам Горелик, хотя технически Иванке не дадут официального поста в администрации, она будет придерживаться той же этики и правил хранения информации, которые применяются к госслужащим. Надзорные органы по этике сразу же заговорили о возможном конфликте интересов, отмечая, что дочь президента не будет автоматически попадать под действие правил, применяемых ко всем чиновникам, занимая де-факто должность советника.

Горелик назвала присутствие отпрыска президента, который активно участвует в работе администрации, "новым явлением". "Наше мнение заключается в консервативном подходе, согласно которому Иванка добровольно будет соблюдать правила, которые применялись бы к ней, если бы она была государственным служащим, хотя она таковой не является", — пояснила адвокат.

Пресс-секретарь Иванки Трамп заявил, что ее новая роль была одобрена офисом юрисконсульта Белого дома, а проблемы конфликта интересов были "проработаны" с офисом государственной этики. Пресс-служба Белого дома не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.

При этом Иванке все еще принадлежит ее одноименный модный и ювелирный бренд Ivanka Trump, хотя в преддверии инаугурации своего отца она оставила пост в этой компании. Говоря о бизнесе дочери президента США, Горелик признала, что нет возможности сделать эту область бесконфликтной. "У нее есть конфликты, связанные с этой маркой, мы стараемся минимизировать их, насколько это возможно", — заверила адвокат. Сейчас у Иванки есть право вето на любые сделки компании, которые будут "неприемлемы с точки зрения этики".

По словам людей, близких к дочери президента США, Иванка не видит в своей новой роли ничего необычного — она долго работала на высоком посту вместе с отцом в Trump Organization, а также в качестве партнера Трампа в шоу "Ученик".

"Я буду и впредь предлагать моему отцу мои откровенные советы и консультации, как и всю свою жизнь. Хотя нет современного прецедента для взрослого ребенка президента, я буду добровольно следовать всем правилам этики, установленным для государственных служащих", — заверила сама Иванка Трамп в своем заявлении.

Чиновник в Белом доме подтвердил Reuters, что Иванка Трамп займет офис в Западном крыле (в этой части здания находится кабинет президента США), получит доступ к секретной информации и правительственному телефону, усилив и без того заметную роль советника своего отца. По словам источника, официальный пост и зарплату она не получит. Таким образом, Иванка Трамп присоединится к своему супругу Джареду Кушнеру, который занимает пост старшего советника президента США и регулярно присутствует в Западном крыле Белого дома.

В то время как о будущем назначении Кушнера в Белый дом стало известно еще в январе, до инаугурации Трампа, сообщалось, что Иванка не получит официального поста в администрации и сконцентрируется на переезде в Вашингтон с мужем и тремя детьми. С тех пор дочь президента США фактически играла роль его неофициального советника.

К примеру, на прошлой неделе Трамп вызвал у общественности недоумение тем, что его дочь сидела рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель во время первого визита главы ФРГ в Белый дом с момента вступления в должность 45-го президента США.

А в конце февраля газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на информированные источники, что Иванка и ее муж уговорили Трампа отказаться от обещания выйти из Парижского соглашения по климату. Также влияние дочери и зятя привело к тому, что в декабре прошлого года Трамп встретился в Нью-Йорке с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором, который является активным сторонником борьбы с глобальными изменениями климата.