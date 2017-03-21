Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на адвоката дочери президента США Джейми Горелик. По ее словам, Иванка Трамп не будет официально оформлена на должность государственного служащего и не будет получать зарплату. Она займет офис на втором этаже Западного крыла Белого дома, рядом с кабинетом старшего советника Дины Пауэлл, которая недавно была переведена на должность в Совет национальной безопасности.
Как выразилась Горелик, дочь Трампа станет "глазами и ушами" президента и займется консультированием своего отца по широкому кругу вопросов, не ограничиваясь темой расширения прав женщин.
По словам Горелик, хотя технически Иванке не дадут официального поста в администрации, она будет придерживаться той же этики и правил хранения информации, которые применяются к госслужащим. Надзорные органы по этике сразу же заговорили о возможном конфликте интересов, отмечая, что дочь президента не будет автоматически попадать под действие правил, применяемых ко всем чиновникам, занимая де-факто должность советника.
Горелик назвала присутствие отпрыска президента, который активно участвует в работе администрации, "новым явлением". "Наше мнение заключается в консервативном подходе, согласно которому Иванка добровольно будет соблюдать правила, которые применялись бы к ней, если бы она была государственным служащим, хотя она таковой не является", — пояснила адвокат.
Пресс-секретарь Иванки Трамп заявил, что ее новая роль была одобрена офисом юрисконсульта Белого дома, а проблемы конфликта интересов были "проработаны" с офисом государственной этики. Пресс-служба Белого дома не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.
При этом Иванке все еще принадлежит ее одноименный модный и ювелирный бренд Ivanka Trump, хотя в преддверии инаугурации своего отца она оставила пост в этой компании. Говоря о бизнесе дочери президента США, Горелик признала, что нет возможности сделать эту область бесконфликтной. "У нее есть конфликты, связанные с этой маркой, мы стараемся минимизировать их, насколько это возможно", — заверила адвокат. Сейчас у Иванки есть право вето на любые сделки компании, которые будут "неприемлемы с точки зрения этики".
По словам людей, близких к дочери президента США, Иванка не видит в своей новой роли ничего необычного — она долго работала на высоком посту вместе с отцом в Trump Organization, а также в качестве партнера Трампа в шоу "Ученик".
"Я буду и впредь предлагать моему отцу мои откровенные советы и консультации, как и всю свою жизнь. Хотя нет современного прецедента для взрослого ребенка президента, я буду добровольно следовать всем правилам этики, установленным для государственных служащих", — заверила сама Иванка Трамп в своем заявлении.
Чиновник в Белом доме подтвердил Reuters, что Иванка Трамп займет офис в Западном крыле (в этой части здания находится кабинет президента США), получит доступ к секретной информации и правительственному телефону, усилив и без того заметную роль советника своего отца. По словам источника, официальный пост и зарплату она не получит. Таким образом, Иванка Трамп присоединится к своему супругу Джареду Кушнеру, который занимает пост старшего советника президента США и регулярно присутствует в Западном крыле Белого дома.
В то время как о будущем назначении Кушнера в Белый дом стало известно еще в январе, до инаугурации Трампа, сообщалось, что Иванка не получит официального поста в администрации и сконцентрируется на переезде в Вашингтон с мужем и тремя детьми. С тех пор дочь президента США фактически играла роль его неофициального советника.
К примеру, на прошлой неделе Трамп вызвал у общественности недоумение тем, что его дочь сидела рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель во время первого визита главы ФРГ в Белый дом с момента вступления в должность 45-го президента США.
А в конце февраля газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на информированные источники, что Иванка и ее муж уговорили Трампа отказаться от обещания выйти из Парижского соглашения по климату. Также влияние дочери и зятя привело к тому, что в декабре прошлого года Трамп встретился в Нью-Йорке с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором, который является активным сторонником борьбы с глобальными изменениями климата.