Во Франции в воскресенье проходят президентские выборы. По данным экзитполов, во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

По сведениям различных служб, опрашивавших французов на выходе с избирательных участков, Макрон получает около 24% голосов, Ле Пен - около 22%. Кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон и выдвиженец от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, набирающие около 19% голосов каждый, согласно этим оценкам, выбывают из президентской гонки.

Итоги первого тура выборов президента Франции в зале, где проходит предвыборная вечеринка движения "Вперед" Эммануэля Макрона, и объявление о его победе на телеканале France 2 были встречены бурной реакцией с восторженными криками.

За президентское кресло во Франции борются 11 кандидатов. Основные претенденты - четыре человека - представляют самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых. Так как никто из них, похоже, не набирает более 50% голосов, победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая. В нем примут участие два кандидата, которые по итогам воскресного голосования наберут наибольшее число голосов.

Некоторые французские территории за рубежом начали голосовать еще в субботу. Фаворитами президентской гонки с равными шансами на успех считаются лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ли Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы", консерватор Франсуа Фийон, либерал-центрист Эммануэль Макрон и ультралевый 69-летний политик Жан-Люк Меланшон.