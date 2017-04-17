Президент Турции Тайип Эрдоган сразу после оглашения предварительных результатов референдума по изменению конституции страны заявил, что "первым делом" обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели вопрос о возвращении практики смертной казни.

Выступая перед народом в Стамбуле, Эрдоган заявил, что в связи с поправкой в статью 104 Конституции, которая дает ему право объявлять референдумы, вскоре он объявит еще одно народное голосование — по возвращению смертной казни.

"Сегодня те, кто грозил нам палкой, получили ответ у урн для голосования. Нам предстоит еще многое сделать, и первым делом я обсужу с господином премьер-министром и господином Бахчели тему смертной казни", — сказал он.

Эрдоган напомнил, что "народ оказал легендарное сопротивление 15 июля" 2016 года во время попытки путча и "не понес поражения". Напомним, сразу после попытки военного переворота часть турецкой общественности заговорила о необходимости возврата смертной казни. Сам президент неоднократно заявлял, что готов подписать такой закон, если он будет ратифицирован парламентом.

В Турции смертная казнь не применялась с 1984 года. В 2004 году в рамках установленных Евросоюзом требований к странам, претендующим на членство в ЕС, Турция официально запретила применение высшей меры наказания.

В ЕС уже предупредили, что возвращение смертной казни прекратит все переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу. А Эрдоган не раз утверждал, что для Анкары членство в Евросоюзе является стратегической целью.

Сразу после объявления президента Турции о скором проведении референдума по возвращению смертной казни председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни заявил, что обеспокоен такой возможностью.

Этот вопрос вызывает серьезную критику в Совете Европы (СЕ), членом которого является Турция. В марте генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что возвращение смертной казни поставит вопрос о членстве Анкары в составе организации. "Если смертная казнь будет возвращена, то это автоматически поставит вопрос о членстве в СЕ, — отметил Ягланд. — Наши правила очень просты: смертная казнь неприемлема в странах СЕ".

МИД Франции после сегодняшних заявлений Эрдогана призвал Турцию соблюдать конвенцию, запрещающую смертную казнь.

В России также считают, что результаты референдума могут привести к подрыву курса Анкары на евроинтеграцию и на ближайшей сессии ПАСЕ стоит ждать серьезных столкновений мнений по турецкой теме.

Как полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, судя по всему, вообще отказался от этого курса.

"Эрдоган не только стремится к усилению личной власти, но и, похоже, отказался от курса на евроинтеграцию. Во всяком случае, первая реакция в Брюсселе однозначна: такой Турции нечего делать в ЕС. И это явно не смущает турецкого лидера — внутренние цели ему кажутся намного более важными", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Тот факт, что Эрдоган рассматривает тему возвращения смертной казни (еще один пункт не в пользу евроинтеграции, кстати, учитывая отношение европейцев к этому вопросу), говорит о серьезности его намерений", — полагает сенатор, отмечая, что руки у Эрдогана не свободны и действовать ему придется "на грани фола".

"Он это умеет, но будет расти и сопротивление — среди влиятельных евроориентированных турок и сторонников парламентской республики, которая бы уравновешивала президентскую власть. Думаю, это еще не последний ход в "турецком гамбите", — считает сенатор.

Ближайшее столкновение мнений и оценок по этому поводу можно будет наблюдать ровно через неделю, когда в Страсбурге откроется апрельская сессия ПАСЕ.

"По слухам, Турцию может ожидать возвращение в процедуру полномасштабного мониторинга, что явно не понравится "горячим турецким парням", — отметил Косачев. По его мнению, ближайшие недели обещают для Европы быть очень интересными.