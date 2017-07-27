Еврокомиссия начала реализацию программы помощи беженцам, размещенным в греческих лагерях. На выделенные 209 миллионов евро предполагается арендовать достаточное количество квартир и домов, чтобы переселить туда до конца года до 30 тысяч человек и тем самым разгрузить переполненные после закрытия "балканского маршрута" лагеря.

"Сегодня в жизни греческих беженцев начинается новая глава", - заявил в четверг, 27 июля, комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес.

По данным Еврокомиссии, арендовано будет около 22 тысяч квартир на материковой части Греции и еще около 2 тысяч квартир на островах. Кроме того, беженцам раздадут специальные карточки, с помощью которых они смогут покупать себе предметы первой необходимости или медикаменты. На данный момент в переполненных лагерях в Греции живет около 62 тысяч беженцев, преимущественно из Сирии, Афганистана и Ирака.