Как сообщил BNS оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Иво Утсар, больше обычного проверки будут проводиться в Таллинском морском порту и в столичном аэропорту, поэтому пассажирам следует быть готовыми к дополнительному контролю и предусмотреть на это дополнительное время.

По словам Утсара, проверка коснется и людей, прибывающих из других стран ЕС, поэтому важно, чтобы у путешествующих были при себе паспорт или ИД-карточка.

Повышенный контроль с пятницы дня вводится и в отношении людей и транспортных средств, пересекающих границу Эстонии и Латвии. Как пояснил представитель полиции, цель проверок - обеспечить безопасность на время визита и воспрепятствовать передвижению подозрительных или потенциально опасных для общественного порядка людей. Полиция также призвала путешественников не перевозить опасные и запрещенные вещества и предметы.