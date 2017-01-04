Снимок статуи выложила писательница Элиза Барбари, чтобы проиллюстрировать историю про знаменитый фонтан Нептуна в Болонье.

Удаление снимка обнаженного бога с трезубцем возмутило ее, и она обвила соцсеть в цензуре искусства. "Как произведение искусства может быть предметом цензуры? Может, фейсбук хочет, чтобы я одела статую?" — написала Барбари.

Facebook извинился за удаление снимков и признал свою ошибку.

Местная легенда гласит, что скульптор, который создал Нептуна, поругался с католическими священниками о допустимом размере мужских половых органов для статуи.