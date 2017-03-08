В Москве феминистки устроили акцию на Красной площади. Семь ее участников доставлены в отдел полиции, сообщает "ОВД-Инфо" в среду, 8 марта. Это активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, журналистки "Новой газеты" Елена Костюченко и Анна Артемьева, а также фотограф Арден Аркман.

Две активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, развернули баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!" и зажгли дымовые шашки. Другие феминистки держали плакаты с надписями "Нас большинство" и "Женщину — в президенты". Их выступление запечатлела на видео акционистка Екатерина Ненашева.

"Я как раз участвовала в акции, которая была в Александровском саду. Девушкам удалось зажечь файеры. Их тут же задержали, всего сейчас 7 задержанных. Всего было в районе 13 человек. Остальным, кто был внутри, удалось ретироваться", — рассказала Ненашева радиостанции "Говорит Москва".