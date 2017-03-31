"Генералу Флинну определенно есть, что рассказать, и он очень хотел бы все рассказать, если позволят обстоятельства", — заявил адвокат бывшего советника Роберт Келнер. Однако, добавил он, взамен Флинну нужна защита против "несправедливого уголовного преследования".

"Ни один человек в здравом уме […] не будет давать показания в столь политизированной ситуации "охоты на ведьм", без гарантий защиты от несправедливого преследования", — говорится в заявлении адвоката.

В четверг в Сенате США начались слушания по делу о влиянии российских хакеров на избирательную кампанию, по итогам которой президентом стал Дональд Трамп.

Заместитель председателя комитета сената США по разведке Марк Уорнер обвинил российские власти в том, что они пытались вмешаться в ход президентских выборов.

"Мы все противостоим развитому и умелому противнику", — прокомментировал возможное российское вмешательство сенатор-республиканец Ричард Берр.

Расследование сената должно ответить в том числе на следующие вопросы: были ли российская киберактивность и другие возможные действия Москвы направлены против США и их союзников и какие утечки секретной информации могли произойти?

Майкл Флинн — бывший советник по безопасности в администрации президента Дональда Трампа. В феврале он подал в отставку, признав, что дезинформировал начальство о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря.

Флинн не сказал коллегам, что обсуждал с российским послом возможную отмену санкций США против России, а после не признался в этом на допросе в ФБР. Позже в тайных контактах с Россией обвиняли также генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Сешнс заявил, что обвинения не обоснованы.