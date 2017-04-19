"Удачные возвращения — вопрос правильной подачи. В кожаном пиджаке и блузке с цветочным принтом Хиллари Клинтон вызвала шквал восторженных комментариев в Twitter после своего выступления, первого с момента поражения на президентских выборах", — пишет автор публикации Петер Грубер.

В качестве места своего публичного "воскрешения" обновленная 69-летняя Клинтон выбрала Сан-Франциско, оплот либералов. "Нет ни одного места, где бы мне было так хорошо — за исключением Белого дома", — улыбаясь, отметила она в ходе своего выступления на конференции, где собрались дамы-предприниматели.

"Я это преодолела. Теперь я знаю, за что буду бороться: за справедливую Америку с большим, открытым сердцем", — заявила Клинтон, комментируя "одно из самых драматичных политических поражений за всю историю США".

Осенью выйдет ее книга, в которой экс-кандидат в президенты США от Демократической партии расскажет о закончившейся провалом избирательной кампании. Ожидается, что гонорар будет измеряться десятками миллионов долларов. "До 250 тыс. долларов требует Клинтон за свои выступления — она снова вернулась к активной деятельности на этом поприще. Говорить она хочет об изменившейся при Трампе Америке". Она хочет, по ее собственным словам, "встряхнуть людей".

"Мы видим сигналы, которые нас настораживают", — заявила Клинтон, выступая уже в Вашингтоне. Она указала на ошибки Трампа, которые могут иметь грандиозные разрушительные последствия. "Ее риторика говорит о том, что она хочет выступать в качестве рационального антипода импульсивному Дональду Трампу. Ее картина мира основывается на фактах и доказательствах, а не на альтернативной действительности и теориях заговора", — пишет автор.

Возможно, полагает Грубер, Клинтон и задумается снова принять участие в выборах — на сей раз поборовшись 7 ноября за кресло мэра Нью-Йорка. Сама Клинтон такую возможность пока не комментирует.

"О новом раунде противостояния с Дональдом Трампом на выборах 2020 года мечтают разве что самые закоренелые фанаты Клинтон", — пишет журналист, цитируя комментатора The Washington Post Криса Силизза, который, как и многие эксперты, считает, что "демократам не стоило бы вновь делать ставки на Клинтон".

"Именно от опыта и умений Клинтон, а возможно, и от обретенной мудрости будет зависеть, сможет ли молодое поколение демократов снова вернуться во власть. С момента своего возвращения в политику она, бесспорно, занимает место Grande Dame (выдающейся деятельницы) Демократической партии", — говорится в заключении статьи в Focus.