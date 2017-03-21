Президент США Дональд Трамп за год обеднел на один миллиард долларов, опустившись с 336-й на 544-ю строчку рейтинга самых богатых людей мира, сообщает журнал Forbes. Согласно данным издания, состояние Трампа на сегодня составляет 3,5 миллиарда долларов, хотя еще год назад — до его избрания президентом — оно оценивалось в 4,5 миллиарда долларов (в эту же сумму Forbes оценил в декабре 2016 года совокупное состояние членов кабинета избранного президента).

Forbes отмечает, что еще в октябре прошлого года состояние Трампа было на 200 миллионов больше (3,7 миллиарда). Однако избирательная кампания обошлась ему в 66 миллионов долларов.

Кроме того, во время предвыборной гонки Трампу пришлось распродать все свои акции, из-за чего он не смог извлечь выгоду из так называемого ралли Трампа (роста цен на ценные бумаги), вызванного его победой на выборах.

Через 10 дней после победы миллиардера на выборах начался судебный процесс в отношении Университета Трампа, который подозревают в обмане студентов на 25 миллионов долларов.

В среднем участники списка Forbes за год увеличили свои состояния на 16%, а президент США потерял около 22% своего богатства. В марте 2015 года состояние Трампа оценивалось Forbes в 4,1 миллиарда долларов, в 2014-м — в 3,9 миллиарда, а в 2013-м — в 3,2 миллиарда. При этом в июне 2015-го, сразу после объявления о своих президентских амбициях, Трамп утверждал, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов.

Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения, напоминает РИА "Новости".

Еще в сентябре 2015 года, до официального утверждения в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии, Трамп заявлял, что откажется от зарплаты, положенной главе государства, если выиграет выборы. Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Нью-Гемпшире, отметив, что для него эти деньги "не много значат". В ноябре 2016 года, будучи уже избранным президентом США, Дональд Трамп подтвердил свое решение отказаться от зарплаты, положенной главе государства.