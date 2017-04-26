В опубликованном докладе "Как европейские демократические страны реагируют на агрессию Кремля?" сделаны следующие выводы.

"Вероятно, неудивительно, что три из шести стран, требующих самого активного ответа со стороны Европы на действия России, — это государства Балтии. К ним присоединились Польша, Великобритания и, довольно неожиданно, Дания", — говорится в статье.

Пять стран изменили свое отношение к России после ее вмешательства на Украине в 2014 году, в том числе Швеция и Финляндия, которые пошли на сближение с НАТО, отмечает издание.

"Две страны периодически используют антироссийские настроения во внутриполитических целях. Это Словакия и, как хорошо известно, Венгрия", — пишет Тэмкин.

Греция, Италия и Кипр "не чувствуют угрозы и выступают за улучшение отношений с Россией". Как отмечается в докладе, "трудно представить", что должна сделать Россия, чтобы их отношение начало меняться.

Однако ни одна страна не готова возглавить сопротивление предполагаемой российской агрессии, говорится в статье. Великобритания выходит из ЕС, и, если в Германии будет избрана коалиция исключительно левых партий, то можно ожидать, что правительство будет вести себя еще менее "агрессивно", чем сейчас.

Таким противовесом может выступить Франция, активно выступившая за антироссийские санкции. Но все кандидаты в президенты страны на этих выборах поддержали Владимира Путина, за исключением Эммануэля Макрона, рассуждает автор статьи в Foreign Policy.

Польша в силу исторических и политических причин всегда сопротивлялась "российским поползновениям против ЕС", отмечает издание, но она "лишает себя возможности стать истинным, законным и всеми уважаемым лидером этой коалиции из-за неконструктивного поведения ее правительства", говорится в докладе.