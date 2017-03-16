Во время извержения вулкана Этна на Сицилии пострадали около десяти человек, в том числе журналисты телерадиокорпорации BBC.

Туристическая группа оказалась слишком близко, когда вулкан выбросил струю лавы и пепла. Туристы получили травмы головы, удары, порезы, ожоги и были госпитализированы, передает The Local.

"Нам пришлось бежать с горы от летевших в нас камней и кусков лавы. Было очень страшно. Кто-то получил травмы головы, кто-то порезы и ожоги", — рассказала научный корреспондент BBC.

Вулкан, который является самым высоким и самым активным в Европе, начал извергаться рано утром в среду, 15 марта, хотя к утру четверга вулканологи сказали, что эруптивная фаза "уменьшается".