Сильный ураган обрушился на центральную и северо-восточную часть Чехии ранним утром в воскресенье, пожилые мужчина и женщина погибли из-за упавших на них деревьев, десятки тысяч семей остались без электричества, сообщила журналистам представитель полиции Вероника Гишплерова.

Как пишет агентство "РИА Новости", уже имеются человеческие жертвы — в результате падения деревьев в районе Йичин погиб пожилой мужчина, а в районе Тршебич — пожилая женщина. В семи краях республики объявлена чрезвычайная ситуация

​По данным метеорологов, скорость ветра местами достигала 180 километров в час. Во многих районах ураган повалил деревья, снес крыши с домов. Без электричества остались десятки тысяч семей. Во многих реках из-за сильного дождя значительно повысился уровень воды.

В Праге закрыт для посетителей зоопарк, временно прекратила свою работу крупная международная выставка Designblok. В городе Мост ураган разрушил деревянную православную церковь.

Ожидается, что к 19.00-20.00 в воскресенье порывы ветра значительно ослабнут.



Nahlášeno bylo zatím 55 událostí. Fotografie pocházejí ze Strossmayerova náměstí, kde strom spadl na elektrického vedení. pic.twitter.com/HEJuZjbxPn

— Hasiči Praha (@HasiciPraha) 29 октября 2017 г.



