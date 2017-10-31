По словам очевидцев, водитель белого пикапа выехал на велодорожку, проехал по ней примерно 20 кварталов, затем вышел из грузовика, достал два пистолета и открыл огонь по пешеходам, сообщают местные СМИ.
Водитель грузовика во время движения по велодорожке кричал "Аллаху акбар!", попадавшиеся ему на пути люди разбегались в разные стороны с криками "У него пистолет!". Путь пикапу перегородил водитель школьного автобуса.
Некоторые очевидцы между тем говорят, что у вышедшего из пикапа мужчины при себе были два игрушечных пистолета. Подоспевшие на место происшествия полицейские, заметив мужчину, ранили его в ногу, затем задержали и доставили на допрос.
Позже была опубликована фотография преступника. Он был идентифицирован как 29-летний Сайфулло Сайпов из города Тампа, штат Флорида.
Согласно сообщениям в социальных сетях, на Хеллоуин, который отмечается 31 октября, лидеры "Исламского государства" через собственные каналы в интернете призывали сторонников совершать теракты на грузовиках в Европе и США. Позже сторонники ИГ начали "праздновать" атаку в Нью-Йорке.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на срочной пресс-конференции подтвердил, что произошедшее — теракт. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что атаку совершил "очень больной" и "невменяемый человек".