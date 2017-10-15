В субботу 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в столице Сомали Могадишо взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Спустя два часа еще один взрыв произошел в районе Мадина. Число погибших в результате взрыва за сутки превысило 230, около человек 300 ранены, сообщает в воскресенье, 15 октября, "Би-би-си" со ссылкой на местные власти.

По данным местной полиции, число жертв теракта может еще увеличиться — многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Местные жители продолжают искать своих близких среди руин в районе, где произошел взрыв. Как отмечает "Би-би-си", отель Safari, возле которого прогремел один из взрывов, в результате обрушился, и многие люди оказались погребены под обломками.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

Этот теракт стал одним из самых крупных в Сомали за последние годы. Ответственность за него пока не взяла ни одна из террористических группировок. По мнению "Би-би-си", организаторами атаки на Могадишо могли стать боевики из группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" — радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами. В 2014 году от боевиков была освобождена большая часть ранее занятых ими территорий.