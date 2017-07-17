ФОТО: В Нидерландах открыли мемориал жертвам катастрофы МН17

Foto: AFP/Scanpix

Мемориальный комплекс представлен в виде металлической стены и большого металлического глаза, на котором выгравированы имена всех жертв катастрофы. Они окружены 298 деревьями, в память о каждом погибшем.

Foto: AFP/Scanpix

В мемориальной церемонии участвовали около 2000 родственников погибших. В ней также приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима, премьер-министр страны Марк Рютте.

Foto: AFP/Scanpix

Родственники погибших зачитали имена всех 298 жертв катастрофы. "Кажется, что это было так давно, но для нас это было как-будто вчера", — сказал один из родственников на церемонии.

Foto: AFP/Scanpix

Память погибших почтили минутой молчания. Мемориал расположен рядом с амстердамским аэропортом, откуда ровно три года назад вылетел рейс.