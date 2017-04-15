Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын, облаченный в черный европейский костюм с галстуком, пишет ТАСС. Камеры центрального телевидения КНДР показали также во время прямой трансляции на парадной трибуне в Пхеньяне бывшего главу Управления госбезопасности КНДР Ким Вон Хона, о котором в феврале южнокорейские СМИ писали, что он репрессирован, сообщает NTV.ru.

Для освещения праздничных мероприятий в этот день в Пхеньян приглашены сотни зарубежных журналистов. Как передает Reuters, на параде будет впервые представлена новая баллистическая ракета подводной лодки KN-15 "Пуккыксон-2". А японские СМИ обратили внимание на новые модификации северокорейских установок реактивной артиллерии.

Во время выступления на параде заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Цой Рен Хе пообещал ответить ударом на удар, в случае провокаций со стороны Соединенных Штатов Америки.

