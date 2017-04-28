КПРФ направляла в ФСБ депутатский запрос с просьбой расследовать возможную коррупционную деятельность премьера Медведева. Ведомство прислало ей ответ, но запретило показывать его публике.

"Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой "для служебного пользования", — пояснил в своем "Твиттере" зампред ЦК КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин. Впрочем, по его словам, ответ в любом случае сложно назвать содержательным. "Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль", — добавил Рашкин.

От имени группы граждан России, которые обратились к депутату, Рашкин еще в марте написал запросы в правоохранительные органы, требуя провести проверку информации, изложенной Фондом борьбы с коррупцией в расследовании под названием "Он вам не Димон".

По словам авторов расследования, они нашли доказательства того, что Медведев через систему аффилированных с ним фондов владеет, в частности, несколькими шикарными усадьбами, двумя яхтами, виноградниками в Тоскане. Рашкин направил депутатские запросы в генпрокуратуру, ФСБ, Следственный комитет и министерство внутренних дел.

19 апреля пришел первый ответ — от Следственного комитета, он опубликован на сайте "Красная Москва". "Надзор за исполнением законов органами управления и руководителями некоммерческих организаций отнесен к компетенции прокуратуры, обращение направлено в генеральную прокуратуру", — сообщили из ведомства.

КПРФ давно призывает отправить в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Еще в 2013 году, во время мэрской кампании в Москве, они запустили кампанию за отставку российского правительства. К сентябрю 2013 года они собрали около двух миллионов подписей за отставку премьера.

После расследования ФБК "Он вам не Димон" коммунисты возобновили активность. 24 марта думская фракция КПРФ потребовала проверить информацию о коррупционной деятельности премьера. Протокольное поручение большинство депутатов отклонило.

Сам Медведев называл расследование Навального "продуктом политических проходимцев", которое "сделано по принципу компота". "Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его", — говорил он на встрече с рабочими завода с Тамбове.

В начале апреля в КПРФ заявили о давлении со стороны "Единой России". Как следует из обращения депутата Юрия Синельщикова к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, ряд депутатов-единороссов, включая Андрея Исаева и Анатолия Выборного, "решили учинить парламентское расследование" в отношении уже самого Синельщикова, который как раз поднимал в Госдуме вопрос о возможной коррумпированности Медведева.