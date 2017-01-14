В настоящий момент госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит €3,6 млн на строительство стены на границе с российским эксклавом.

"Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году", — пояснил министр.

Латвия и Эстония также либо уже построили заборы на границе с Россией, либо планируют это сделать. Латвия, в частности, строит забор высотой около трех метров на границе с Россией и Белоруссией. Основная цель - борьба с нелегальной иммиграцией.