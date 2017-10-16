Генпрокуратура РФ на основании запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской вынесла заключение после проверки исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат нашумевшей картины Алексея Учителя "Матильда", возмутившей православную общественность. В надзорном ведомстве не нашли никаких нарушений.

"Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры РФ прокатного удостоверения не выявлено", — говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в Telegram.

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что экспертный совет при Минкульте и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма и, по их мнению, никаких обстоятельств, "препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено".

"Проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", — добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве резюмировали, что по итогам рассмотрения обращения депутата Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве "Матильды" оснований для вмешательства органов прокуратуры "не усмотрено".

13 октября объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", принадлежащая российскому бизнесмену Александру Мамуту и в середине сентября отказавшаяся показывать фильм Алексея Учителя "Матильда", вернула картину в прокат.

12 сентября в пресс-службе объединенной сети заявили, что отказываются от проката "Матильды" из-за угроз со стороны противников картины. Такое решение руководства кинотеатров, как сообщалось, было связано с желанием оградить зрителей от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма. В киносети подчеркивали, что отказ от проката не связан с вопросами религии или политики.

Решение отказаться от проката в объединенной киносети приняли на следующий день после поджога автомобилей у офиса компании адвоката Учителя Константина Добрынина. Злоумышленники оставили на месте преступления записку "За Матильду гореть".

С "Матильдой" почти год как ведет непримиримую борьбу депутат Госдумы Наталья Поклонская, считающая, что фильм оскорбляет чувства верующих. Православные активисты из организации "Христианское государство" грозили поджигать кинотеатры, где будет демонстрироваться фильм. 4 сентября их идею воплотил в реальность житель Ирбита, протаранивший на автомобиле екатеринбургский кинотеатр "Космос", в результате чего возник небольшой пожар.

В августе в Санкт-Петербурге здание с офисом студии "Рок" Алексея Учителя забросали бутылками с зажигательной смесью. Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший в картине Николая II, заявил, что боится идти на премьеру, которая запланирована на 26 октября. Сам режиссер жаловался на то, что российские телеканалы отказались рекламировать фильм и даже вернули деньги.

В Риге в "Доме Москвы" премьера российского фильма "Матильда" будет демонстрироваться 27, 30, 31 октября и 19 ноября.