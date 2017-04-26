Генеральная прокуратура России признала организацию "Открытая Россия" нежелательной. Об этом в среду, 26 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Деятельность "Открытой России", которую основал бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, "направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ", отмечается в заявлении.

Аналогичный статус присвоен американскому Институту современной России и Общественному сетевому движению "Открытая Россия".

В Генпрокуратуре посчитали, что данные организации осуществляют проекты в целях дискредитации проходящих в России выборов и признания их результатов нелегитимными.

15 апреля стало известно о том, что Ходорковский покинул пост председателя движения "Открытая Россия".

Организация "Открытая Россия" появилась в 2001 году, ее учредителями стали акционеры нефтяной компании ЮКОС, председателем правления — Михаил Ходорковский. В 2006 году она прекратила свою деятельность после ареста всех счетов. Движение возобновило свою деятельность в ноябре 2016 года, когда в Хельсинки прошла учредительная конференция. "Открытую Россию" вновь возглавил Ходорковский.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях подписан в мае 2015 года. Он разрешает признавать деятельность соответствующих НКО, представляющую угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности, нежелательной на территории страны.