Один из влиятельных полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Эбу Хусен Тунуси был ликвидирован в Сирии в результате бомбардировки турецких ВВС в районе города Аль-Баб. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на источник.

Туниси был ранее направлен в Аль-Баб из Ракки. Авиаудары были нанесены 29 декабря, отмечает издание.

Осада Аль-Баба продолжается уже несколько недель. Турецкие войска и поддерживаемые ими части Сирийской свободной армии (ССА) пытаются окружить населенный пункт. Обе стороны сообщали о крупных потерях противника: турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков "Леопард". 22 декабря Анкара признала гибель 14 своих военнослужащих.

Наступление на Аль-Баб осуществляется в рамках операции "Щит Евфрата", которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главная заявленная цель миссии — освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание в этих районах зон безопасности.