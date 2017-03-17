Глава немецкого оборонного ведомства выступила за создание "индекса активности". Предполагается, что он будет учитывать участие государств-членов в операциях Североатлантического альянса, сообщает Lenta.ru.

Министр также напомнила, что Германии необходим стимул для скорейшей модернизации вооруженных сил (бундесвера). По мнению фон дер Ляйен, ФРГ как страна с сильной экономикой не может себе позволить нарушить обязательства перед другими членами альянса в то время, как более бедным государствам удается их соблюдать.

Инициатива главы ведомства призвана дополнить рекомендованный норматив расходов на оборону для стран НАТО, составляющий два процента от их ВВП. В соответствии с достигнутой в 2014 году договоренностью, государства блока обязались увеличить военные бюджеты до этого уровня в ближайшие десять лет.