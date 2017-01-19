За прошлый год примерно на 50 процентов увеличился приток в Германию членов семей беженцев. Об этом в четверг, 19 января, сообщает газета Die Welt. "В 2016 году было выдано 105 тысяч виз на въезд в ФРГ для воссоединения семей беженцев", — сообщил МИД Германии на запрос издания.

В 2015 году таких виз было 70 тысяч, годом ранее — 50 тысяч. При этом примерно в три раза (до 73000) возросло число виз, выданных гражданам Сирии и Ирака для воссоединения с родственниками.

Как отмечает издание, прибывшие в Германию члены семей не отражаются в официальной статистике беженцев, поскольку сами не подают заявления о предоставлении убежища. Как сообщил на прошлой неделе министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, в 2016 году в стране было зарегистрировано 280 тысяч новых претендентов на статус беженца.

Пока действует мораторий

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) прогнозирует, что на одного сирийца в Германию может приехать в среднем от 0,9 до 1,2 члена семьи. Правительство ФРГ в ходе миграционного кризиса на два года приостановило действие закона, по которому беженцы могут воссоединяться с членами своих семей (по закону таким правом могут воспользоваться муж, жена и их несовершеннолетние дети). После отмены моратория в 2018 году не исключается, что к 500 тысячам прибывшим с 2015 года сирийцам в Германию приедет примерно столько же членов их семей.

Соседи возвращают беженцев Германии

Между тем Германия в 2016 году приняла обратно 12 тысяч потенциальных беженцев из других стран Европы, как того требуют Дублинские соглашения. Связано это с тем, что мигранты, попав в ЕС, подали заявление на предоставление убежища в Германии и после этого уехали в другую страну. Большинство мигрантов ФРГ приняла из Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Дании и Бельгии. В то же время немецкие власти выслали 4000 тысячи мигрантов в соседние страны.