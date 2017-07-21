По словам Помпео, Россия останется в Сирии, потому что она "любит" свой морской порт в средиземноморском Тартусе.

Он также усомнился в том, что Россия реализовала серьезную стратегию в борьбе с международным терроризмом в Сирии. По его словам, любое предположение о том, что Россия является союзником США в этой стране, не подтверждается тем, что происходит там.

При этом Помпео выразил надежду, что в мире будут места, где США и Россия смогут сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Характеризуя сирийское руководство, директор ЦРУ заявил, что трудно представить себе стабильную Сирию с президентом Башаром Асадом во главе. Он назвал Асада "марионеткой иранцев".

Также он подтвердил свою убежденность в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Отношения двух стран он охарактеризовал как "сложные".

Кроме того, Помпео подверг критике заключенную предыдущей администрацией Барака Обамы ядерную сделку с Ираном, выразил надежду, что удастся найти способ лишить северокорейский режим ядерного оружия. Также он заявил, что не любит WikiLeaks, в отличие от президента США Дональда Трампа, заявившего во время выборной кампании, что сайт ему нравится.