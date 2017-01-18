По его словам, США должны искать возможности для восстановления сотрудничества, несмотря на то что их остается все меньше "из-за поведения президента Владимира Путина".

"Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но их становится все меньше в течение вот уже долгого времени", — сказал Картер, отметив, что области соприкосновении для совместной работы двух стран прогрессивно уменьшались в течение последних десяти лет.

Он также добавил, что "это — траектория России".

За несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который обещал добиваться улучшения отношений с Россией, Картер отметил, что все еще существуют области, где интересы США и России пересекаются, например блокирование программ разработки ядерного оружия Северной Кореей и Ираном. При этом, по его словам, такое сотрудничество "решительно не имело место" в борьбе с "Исламским государством" в Сирии.

Ранее Картер заявил о нулевом вкладе России в борьбу с ИГ.